Nordic Darts Masters: „Bully Boy“ weiter nicht zu schlagen - Peter Wright wackelt

Michael Smith feiert beim Nordic Darts Masters 2023 in Kopenhagen einen Auftakt nach Maß. In der ersten Runde verpasst der Engländer Darius Labanauskas einen 6:0-Whitewash und steht damit souverän im Viertelfinale des Einladungsturniers. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Damit gelang dem Mann aus St. Helens der elfte Sieg in Folge. Seine letzte Niederlage datiert aus dem November 2022. Damals verlor die aktuelle Nummer eins der PDC Order of Merit in der ersten Runde der Darts Players Championship Finals 5:6 gegen Ritchie Edhouse. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)