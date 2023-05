Darts: Clemens feiert Kandidaten-Aussetzer bei "Wer wird Millionär?"

Diese Folge der TV-Show „Wer wird Millionär?“ werden wohl weder Gabriel Clemens noch Kandidat Leon Laloi so schnell vergessen.

Bei der Ausgabe am Pfingstmontag bekam es Laloi bei der Gewinnstufe von 8.000 Euro mit einer Frage aus dem Sport-Bereich zu tun - genauer gesagt aus dem Darts .

Schindler scheitert in Krimi - Cross bricht Bann

Clemens reagiert auf Kandidaten-Aussetzer

Dieses Ergebnis konnte auch Clemens selbst nicht unbeantwortet lassen. „Ganz klar, Antwort B, oder?“ schrieb die aktuelle Nummer 20 der PDC Order of Merit bei Instagram zu einem Screenshot der Szene und fügte drei vor Lachen weinende Emojis hinzu.

Seine Follower hatten damit ihren Spaß. Der User jan_jabo2002 stellte sofort die Assoziation zwischen dem „German Giant“ und den New York Giants her, weswegen nur C die richtige Antwort sein könne. Für frederikplu hingegen konnte es nur die Vierschanzentournee sein und verpasste Clemens spontan den Spitznamen „The Flying German“.