Horror-Verletzung bei Darts-Star? Van Duijvenbode übergibt sich vor Schmerz

Bei einem Sprung in die Luft war er umgeknickt und zu Boden gegangen. Die genau Diagnose steht zwar noch aus, aber van Duijvenbode dachte sofort an einen Kreuzbandriss - eine Verletzung, die er jüngst schon einmal durchstehen musste.

Darts-Star siegt trotz Knieverletzung!

Darts-Star siegt trotz Knieverletzung!

Man müsse abwarten, „aber ich habe Angst um meinen Meniskus oder mein hinteres Kreuzband.“ Erstaunlich: Der Niederländer tanzte nach seinem Fall erst noch ein wenig weiter und trat dann humpelnd und mit schmerzverzerrtem Gesicht zum Duell mit Slevin an - und siegte! Erst in der nächsten Runde schied er aus. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)