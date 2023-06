Darts: Deutsche Sensation im Viertelfinale des World Cup! Schindler und Clemens schlagen England

Das deutsche Duo Martin Schindler und Gabriel Clemens schlägt die Engländer um den Weltranglistenersten Michael Smith und Ex-Weltmeister Rob Cross sensationell im Viertelfinale des World Cup of Darts in Frankfurt/Main. „Es ist ein unglaublich großer Moment!“, freute sich Gabriel Clemens noch auf der Bühne.

„Am Ende geht es um uns, wir spielen als Team und wir sind so glücklich“, ergänzte Martin Schindler. Deutschland spielt am Abend gegen Schottland um ihren ersten Finaleinzug der Geschichte. Auch das Publikum in der Eissporthalle stimmte lauthals an: „Ohh, wie ist das schön.“