Großer TV-Preis für "kleinen Lageristen"? Darts-Experte von Nominierung gerührt

Zum ersten Mal in der Geschichte des Deutschen Fernsehpreises steht die Darts-WM auf der Nominierungsliste - und SPORT1 -Experte Robert Marijanovic ist davon auch persönlich bewegt.

„Beim Darts finden Fliesenleger, Postboten und Elektriker abends nach Feierabend in der Kneipe raus, dass sie ein bisschen spielen können – und ein paar Jahre später sind sie vielleicht Sport-Millionäre“, sagt Marijanovic in der SPORT1 -Webshow 2 nach 10 : „Und wenn da jetzt ein kleiner Lagerist den Fernsehpreis gewinnt, sagt das doch alles über den Sport.“

„Diese Darts-WM hat gezeigt, was für ein Potenzial drinsteckt“

SPORT1 ist mit seiner Liveberichterstattung von der Darts-WM 2023 für den Deutschen Fernsehpreis 2023 in der Kategorie „Beste Sportsendung“ nominiert worden. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde damit von der Jury eine Darts-Übertragung als eine der drei besten Sendungen beim renommiertesten Medienpreis Deutschlands ausgewählt.

Der Deutsche Fernsehpreis 2023 wird in den Werkkategorien, darunter die Kategorie „Beste Sportsendung“, an diesem Donnerstag, in den Kölner MMC Studios im Rahmen einer großen TV-Gala verliehen.