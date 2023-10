German Darts Championship: Aus für deutsches Darts-Ass Hempel - Clemens greift ein

Zwar startete Hempel direkt mit einem Break ins Spiel, leistete sich danach aber eine Schwächephase, in der sich sein Gegner vier Legs am Stück sicherte. Danach kam er zwar wieder nah an Monk heran, doch der 52. der PDC Order of Merit konnte das Match trotz lautstarker „Florian Hempel“-Anfeuerungsrufe der Fans in Hildesheim nicht mehr drehen.