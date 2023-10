German Darts Championship 2023: Neun-Darter-Wahnsinn zum Auftakt - Kurz in Runde 2

Was für ein erster Spieltag bei der German Darts Championship 2023 (LIVE auf SPORT1 ) !

Mit Nico Kurz hat sich bereits der erste Deutsche in die zweite Runde gespielt. Gegen den Iren Dylan Slevin gewann der 26-Jährige souverän mit 6:2. Es ist sein erster Euro-Tour-Sieg seit über 18 Monaten. In der zweiten Runde wartet auf ihn der Waliser Jonny Clayton.

Auch das erste große Highlight ließ nicht lange auf sich warten: Gerade einmal zwei Spiele mussten sich die Fans in der Hildesheimer Halle 39 gedulden, ehe Scott Waites, Nummer 76 der PDC Order of Merit , im dritten Duell des Tages beim Stand von 4:4 einen Neun-Darter ins Board zauberte.

Es war der erste Neun-Darter für den zweimaligen BDO-Weltmeister (2013, 2016) auf der großen Bühne. Insgesamt war es das zweite perfekte Leg des 46-Jährigen in einem PDC-Event. Zum ersten Mal gelang ihm das Kunststück vor zwei Jahren bei der Players Championship 28.

Die Freude war dementsprechend groß beim Engländer, der jubelnd über die Bühne sprang und mit dem Publikum feierte. Sein Gegner George Killington ließ sich davon jedoch nicht beirren, holte sich die nächsten beiden Legs und zog mit einem 6:5-Sieg in die zweite Runde ein.

Schindler auch Zuhause in Topform?

Bitteres Aus für deutsches Darts-Ass - was macht Clemens?

Dort geht es für „The Killer“ gegen Dirk van Duijvnbode, der als gesetzter Spieler erst in der zweiten Runde ins Turniergeschehen eingreift.

Kirchmann verpasst die Überraschung

Der erste deutsche Teilnehmer schied dagegen bereits aus. Marcus Kirchmann musste sich mit 3:6 dem Iren Steve Lennon geschlagen geben. Zwar kam Kirchmann, der sich sein Championship-Ticket über den Qualifier gesichert hatte, gut in das Match und lag nach vier Spielen mit 3:1 in Front.

Danach lief aber nicht mehr viel beim Mann aus Uelzen zusammen. Am Ende war sein Drei-Dart-Average von 77,56 Punkten zu niedrig, um „Scuba Steve“ in diesem Duell zu gefährden. Während Kirchmann schon wieder seine Koffer packen muss, darf sich Lennon nun in Runde zwei auf ein Duell mit Michael van Gerven freuen.