Keine Teilnahme an den Players Championship Finals? Peter Wright droht Darts-GAU

Teilnahmeberechtigt sind die 64 besten Spieler in der Players Championship Order of Merit. Wright, der vergangenes Wochenende noch die European Championship gewonnen hat, liegt mit einem Preisgeld von 13.500 Pfund derzeit aber nur auf dem 81. Rang. Zu Platz 64 – aktuell Steve Beaton mit 17.000 Pfund – fehlen ihm bereits 3.500 Pfund.

Das Problem: Beim Players Championship 29, dem vorletzten Pro-Tour-Turnier der Saison, schied der Schotte am Mittwoch bereits in der ersten Runde aus. So unterlag der 53-Jährige dem Briten Jamie Hughes mit 4:6. Seine letzte Chance auf eine Qualifikation erhält Wright am Donnerstag, bei seinem Rückstand aber alles andere als ein einfaches Unterfangen.