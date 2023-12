Darts: WM-Aus für deutschen Youngster

Die WDF World Championship 2023 geht ohne deutsche Beteiligung ins Achtelfinale. Liam Maendl-Lawrance, der als Nachrücker in Teilnehmerfeld gerutscht war und als einziger Starter aus Deutschland im Lakeside Leisure Complex in Frimley Green ans Oche trat, verlor gegen Martyn Turner mit 1:3 nach Sätzen.

Maendl-Lawrance kam zwar mit zwei gewonnen Legs ins Match, konnte diesen Lauf jedoch nicht fortsetzen. In der Folge holte sich sein Konkurrent sieben Legs in Serie und ging mit 2:0 nach Sätzen in Führung.

Erst im dritten Satz konnte der junge Deutsche wieder anschreiben und startete seinerseits einen kleinen Lauf. Einen 0:1-Leg-Rückstand wandelte er in ein 3:1 und den daraus resultierenden Satzgewinn um. In dieser Phase hatte der 19-Jährige Konstanz in sein Spiel gebracht und kam im Drei-Dart-Average nun regelmäßig über 80 Punkte in den einzelnen Legs.