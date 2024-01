Darts, Q-School: Sherrock verpasst direkte Quali für die Final Stage

Für rund 850 Darts-Spieler geht es in dieser Woche um die anstehende Saison, denn es werden noch 30 heiß begehrte Tour Cards für dieses Jahr vergeben. Zahlreiche Profis wie SPORT1 -Experte Max Hopp, der am ersten Tag der PDC Qualifying-School gut startete , wollen sich dieses Ziel erfüllen.

Am ersten Tag hat die Engländerin den direkten Einzug in die Finalphase verpasst - und das, obwohl sie durchaus zu glänzen wusste. Ihr erstes Match gegen John Bowles gewann sie dank einer starken Checkout-Quote von 50 Prozent mit 5:3.

Sherrock scheitert trotz starker Doppelquote

In der Top 64 war für Sherrock dann aber Schluss. Zwar gelangen ihr pro Aufnahme durchschnittlich 90,59 Zähler, allerdings spielte ihr Gegner Kai Fan Leung noch besser. Am Ende siegte der Mann aus Hongkong, der sich bereits 2020 über die Q-School eine Tour Card gesicherte hatte, mit 5:2.

SPORT1-Experte will wieder in Ally Pally

Doch das Turnier ist durch die Niederlage für die diesjährige WM-Teilnehmerin, die im Ally Pally in der ersten Runde ausgeschieden war , noch nicht beendet. Am Dienstag und Mittwoch hat sie zwei weitere Chancen, sich durch einen Viertelfinaleinzug direkt für die Final Stage zu qualifizieren.

Diese Chancen haben auch zwei Legenden. Ex-Weltmeister John Part scheiterte in der dritten Runde mit 1:5 an Alec Small, während der einstige WM-Finalist Kevin Painter bereits in der zweiten Runde mit 2:5 gegen Jake Neale die Segel streichen musste.

Der Modus der Q-School

Vom 8. bis 11. Januar findet die First Stage statt. Unterteilt ist die Q-School in „UK“, bei der alle britischen Spieler und in Großbritannien wohnhafte Akteure in Milton Keynes spielen, und „European“, in der die Spieler aus allen restlichen Ländern in Kalkar (Deutschland) spielen.