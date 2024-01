Darts: Starker Auftritt von Sherrock! "Queen of the Palace" glänzt bei Q-School und wahrt Chance auf Tour Card

Starker Auftritt von Fallon Sherrock! Die 29-Jährige kämpft aktuell bei der Q-School im englischen Milton Keynes um die Tour Card der PDC – und ist ihrem Ziel einen großen Schritt nähergekommen.

Die „Queen of the Palace“ spielte sich an Tag zwei bis in die Top Acht. Damit qualifizierte sie sich direkt für die Final Stage, bei der die begehrten Tickets für die Pro Tour ab dem 11. Januar ausgespielt werden.

Bereits am Auftakttag erreichte Sherrock die Top 64, dort war dann aber Schluss. Am zweiten Tag war die viermalige WM-Teilnehmerin dann aber nicht zu stoppen: In ihrem Auftaktmatch setzte sie sich mit 5:1 gegen David Davies durch.

Sherrock überragt im Entscheidungsspiel

Anschließend musste Ryan Hogarth dran glauben, Sherrock ließ dem Schotten ebenfalls keine Chance, glänzte beim 5:1 mit einem starken Average von 96,19 Punkten.

Richtig zittern musste sie erst in der Runde der letzten 64, gegen Adrian Gray behielt sie aber am Ende die Nerven und gewann mit 5:4.

Nun war der Knoten endgültig geplatzt, nach einem 5:3 gegen Paul Redfern musste sie im entscheidenden Spiel um die Top Acht gegen ihren englischen Landsmann Brett Claydon antreten. Diesen fegte sie mit 5:0 und einem Average von 97,6 Punkten regelrecht vom Oche.

Tritt sie auch in der Final Stage so auf, dürfte Sherrock gute Chancen haben, sich ihren Traum von der Tour Card endlich zu erfüllen. In den vergangenen Jahren war Sherrock, die als erste Frau überhaupt ein Spiel bei einer PDC-WM gewonnen hatte, in der Q-School gescheitert.

Der Modus der Q-School

Vom 8. bis 10. Januar findet die First Stage statt. Unterteilt ist die Q-School in „UK“, bei der alle britischen Spieler und in Großbritannien wohnhafte Akteure in Milton Keynes spielen, und „European“, in der die Spieler aus allen restlichen Ländern in Kalkar (Deutschland) spielen.

An drei Spieltagen werden jeweils in einer K.-o.-Runde acht Spieler ermittelt, die sich für die Final Stage vom 11. bis 14. Januar qualifizieren.

Voraussichtlich werden 13 Tour Cards in Milton Keynes und 17 in Kalkar vergeben.

