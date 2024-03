Darts: Littler? "Jeder, der ihn schlecht macht, ist ein Idiot”

Ist Luke Littler arrogant? Jemand, der das einmal behauptet hat, ist Ricardo Pietreczko. Beide zofften sich zuletzt im Halbfinale der Belgian Darts Open. Seither gibt es immer wieder Kritik am bisweilen unkonventionellen Spielstil des jungen Engländers, den einige für überheblich halten.

Arroganz? „Hat nichts damit zu tun!“

Der erst 17 Jahre alte Littler hat am Donnerstag seinen nächsten Meilenstein erreicht und erstmals einen Spieltag in der Premier League gewonnen. Dadurch kletterte der Youngster in der Tabelle auf Platz zwei. Im Januar stürmte das Wunderkind bei seiner ersten WM direkt ins Finale und verlor dort gegen Top-Favorit Luke Humphries mit 4:7 nach Sätzen.