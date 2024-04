Ex-Weltmeister prophezeit: Nichts wird Darts-Wunderkind Littler aufhalten

„Von Anfang an drehte sich die Aufregung um Luke Littler. Davon haben auch die anderen Spieler profitiert. Ich weiß, dass sie vielleicht das Gefühl haben, dass er bei all der Berichterstattung, die er bekommt, etwas zu gut wegkommt, aber es kommt ihnen sicherlich zugute. Das hat die Zuschauerzahlen enorm gesteigert“, sagte Webster im Gespräch mit Sky Sports .

Littler führt die Premier League an

Littler schaffte es am zweiten Spieltag in sein erstes Finale, aber es dauerte bis zum 9. Spieltag, bis „The Nuke“ seinen ersten wöchentlichen Titel einfuhr. Dann gewann Littler auch den anschließenden Spieltag. Erst in der darauffolgenden Woche wurde er im Finale von Michael van Gerwen gestoppt. Nach 11 Spielrunden führt Littler die Tabelle mit 26 Punkten an, gefolgt von Luke Humphries (24 Punkte) und Michael van Gerwen (22 Punkte).