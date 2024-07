Darts der Top-Talente live: PDC Europe NEXT GEN 2024 im Stream

von SPORT1 20.07.2024 • 09:00 Uhr Die Toptalente des Darts treten in Sindelfingen gegeneinander an. SPORT1 begleitet das PDC Europe NEXT GEN 2024 im kostenlosen Livestream.

Bei der PDC Europe NEXT GEN 2024 fliegen wieder die Pfeile und SPORT1 ist mittendrin, wenn sich die Darts-Talente von morgen bei den nächsten beiden Events der Turnierserie in Sindelfingen duellieren.

Premiere im Glaspalast von Sindelfingen: Dort findet am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Juli, erstmals ein Wettbewerb der PDC Europe NEXT GEN 2024 statt, bei dem sich die Darts-Talente von morgen auf der großen Bühne beweisen wollen. SPORT1 überträgt die Duelle des 5. PDC Europe NEXT GEN-Wochenendes live ab 13:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de , in der SPORT1 App sowie auf YouTube und Facebook. Die Darts-Experten Adrian Geiler und Till Stein kommentieren die Duelle.

Über 120 Teilnehmer kämpfen um den Sieg in Sindelfingen

Das Interesse an der PDC Europe NEXT GEN ist enorm, bisher sind über 120 Teilnehmer am 5. Wochenende in Sindelfingen dabei. Beim vergangenen Wettbewerb kam es zu einem Wechsel an der Spitze der Rangliste, als das deutsche Top-Talent Niko Springer die bisherige Nummer 1 Patrick Tringler von der Spitze verdrängte. Beide Spieler konnten bisher insgesamt zwei Tagessiege für sich verbuchen und zählen weiterhin zum Kreis der Anwärter auf den Gesamtsieg.

Auch sollten die Zuschauer ein Auge auf Marcel Gerdon haben, der aktuell hinter Springer auf Tabellenplatz 2 liegt. Zudem machte Marcel Hausotter am vergangenen Spieltag in Eisenstadt mit einem Tagessieg gegen Steven Noster auf sich aufmerksam.

In Sindelfingen wird zunächst im Modus der Gruppenphase gespielt, auf die dann eine K.o.-Runde folgt, bei der dieses Mal pro Gruppe ein Spieler gesetzt ist. Diese sind Teil der Top 32 der NEXT GEN Order of Merit. Der Tagessieger erhält zum Abschluss der Duelle im Glaspalast 1.000 Euro Preisgeld. Über die Geldrangliste gibt es zudem die Möglichkeit, sich die Teilnahme an weiteren wichtigen Wettbewerben, wie der Q-School, Development Tour und Host Nation Qualifier zu sichern.

PDC Europe NEXT GEN mit einzigartigem Konzept zur Nachwuchsförderung