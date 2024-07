Darts-Ikone unterzog sich Operation

Von der ganz großen Bühne ist Darts -Ikone Phil Taylor zwar seit seinem Rücktritt im Jahr 2018 verschwunden, jedoch nimmt „The Power“ immer noch an der World Seniors Tour teil, seitdem diese 2022 ins Leben gerufen wurde. Da er aber immer wieder mit Schmerzen zu kämpfen hatte, unterzog er sich einer Operation. Nun gab er seinen Fans ein Update.

„Alles ist in Ordnung, weil viele Leute mich danach gefragt haben. Ich bin jetzt von meinen Krücken los, was großartig ist“, erzählt der 16-malige Weltmeister in einem Video auf seinem Instagram-Account. Vor drei Wochen wurde er operiert, weil er mit Arthritis, einer entzündlichen Gelenkerkrankung, zu kämpfen hat.