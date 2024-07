Darts-Ikone warnt Luke Littler: Littler: "Ich würde mich ruhig verhalten"

Es ist ohne Frage die spektakulärste Begegnung in der ersten Runde des PDC Darts World Matchplay. WM-Finalist und Überflieger Luke Littler trifft am Montagabend auf Superstar Michael van Gerwen - und eine Kampfansage vorausgeschickt.

Darts: MvG „könnte wütend werden“

Giftpfeile, die sich Littler laut Darts-Ikone Phil Taylor sparen sollte. „Wenn ich an Lukes Stelle wäre, würde ich mich ruhig verhalten und ihn darüber nachdenken lassen, ihn sich selbst Gedanken machen lassen“, so Taylor bei talkSPORT .

„Luke erzählt in den sozialen Medien von all den Orten, an denen er van Gerwen in der Vergangenheit geschlagen hat. Bei Michael könnte es sein, dass er wütend wird, wenn man den Bären anstachelt“, führte der Rekord-Weltmeister aus, der sich dennoch auf das Duell freut. „Sie sind beide fantastische Spieler und Michael hat ihn bereits dreimal besiegt. Rivalität ist gut für den Dartsport“, meinte Taylor, der Littlers großes Vorbild ist.