Darts: Bohrmann-Coup in Sindelfingen

Beim 12. Turnier der PDC Europe Next Gen überrascht Moritz Bohrmann mit seinem Sieg im Finale gegen einen Österreicher.

Er besiegte im Finale am zweiten Tag von Sindelfingen im Finale den Österreicher Patrick Tringler im Decider mit 6:5 und verbesserte sich damit in der Order of Merit dieser Serie auf Platz elf.