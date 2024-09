Darts: Littler-Absage! Ist das der wahre Grund?

Bei der Hungarian Darts Trophy in Budapest fehlt Luke Littler. Über den Grund seiner Absage gibt es eine nicht ganz ernstgemeinte Vermutung. Der 17-Jährige nimmt diese mit Humor.

Luke Littler wird bei der Hungarian Darts Trophy (live im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de) nicht an den Start gehen. Der 17 Jahre alte Superstar sagte seine Teilnahme an dem Turnier kurzfristig ab. Littler entschied sich, ein Wochenende frei zu nehmen, da in den kommenden Wochen jede Menge Turniere anstehen.