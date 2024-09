Darts: Martin Schindler fegt „Titan“-Bezwinger weg

SPORT1 28.09.2024 • 20:07 Uhr Martin Schindler steht im Achtelfinale der Swiss Darts Trophy. Der deutsche Darts-Star lässt seinem Gegner am Samstag in Basel keine Chance.

Martin Schindler hat am Samstagabend kurzen Prozess mit seinem Gegner Anton Östlund gemacht. In der zweiten Runde der Swiss Darts Trophy besiegte der deutsche Darts-Star seinen schwedischen Kontrahenten in Basel mit 6:1.

Auch wenn Östlund noch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt ist, hatte der 24-Jährige am Vortag noch für eine große Überraschung gesorgt und „The Titan“ Dirk van Duijvenbode, der in der PDC Order of Merit immerhin zur Top-30 zählt, mit 6:2 bezwungen.

Schindler, der noch vor rund einer Woche bei der Hungarian Darts Trophy als erster Deutscher vor TV-Kameras einen Neun-Darter warf, trifft am Sonntag im Achtelfinale auf Stephen Bunting, der Michael Smith, den Darts-Weltmeister von 2023, mit 6:5 ausschaltete.