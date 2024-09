Darts: PDC Europe Next Gen in Eisenstadt live im TV und Stream bei SPORT1

SPORT1 14.09.2024 • 10:00 Uhr Die PDC Europe NEXT GEN ist zurück in Eisenstadt - und SPORT1 ist bei dem spannenden Darts-Event auf allen Plattformen live dabei.

Die PDC Europe NEXT GEN kehrt zum Anschluss der Serie nach Eisenstadt zurück – und Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform SPORT1 ist wie gewohnt mittendrin. Den Abschluss bilden zwei Turniere in Eisenstadt am 14. Und 15. September, die jeweils ab 13:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de, in der SPORT1 App sowie auf YouTube und Facebook übertragen werden.

Vor dem letzten Wochenende in diesem Jahr in Eisenstadt liegt Niko Springer (Preisgeld: 6.169 Euro) vor Steven Noster (4.409 Euro) im Tableau ganz vorn. Auf den weiteren Plätzen folgen Marcel Hausotter und Kai Gotthardt. Im August siegten bei den beiden Auflagen in Hildesheim der Kölner Pascal Wirotius (aktuell Achter der Rangliste) sowie Kevin Troppmann aus Neumarkt. Wer behält nun beim Saisonfinale in Österreich die Nerven?

PDC Europe NEXT GEN mit einzigartigem Konzept zur Nachwuchsförderung

Über neun Wochenenden verteilt messen sich die größten Talente und besten Amateure von Februar bis September in insgesamt 18 Turnieren an den drei Standorten Hildesheim, Sindelfingen und im österreichischen Eisenstadt miteinander.

An jedem der drei Standorte wird in einem anderen Turnier-Modus gespielt: in Sindelfingen (Setzliste) und Hildesheim (offene Auslosung) gibt es vor der K.o.-Runde eine Gruppenphase, in Eisenstadt wird im Double In, Double Out-Modus gespielt.

Die PDC Europe NEXT GEN steht jedoch nicht nur für professionelle Voraussetzungen für die Spieler, sondern auch für Wege in die großen PDC-Wettbewerbe: Die besten Spieler der neuen Turnierserie qualifizieren sich für die PDC Europe Super League und sichern sich damit die Chance auf eine Teilnahme an der Darts-WM in London.