Darts-Star: „Habe noch eine OP offen“

Michael van Gerwen steht nach einem harten Match gegen Jonny Clayton im Achtelfinale der World Series of Darts Finals. Und das kurz nach einer Operation – doch der Darts-Star plant bereits die nächste.

Michael van Gerwen, einer der größten Stars im Dartsport, steht vor einer weiteren Operation. „Ich habe noch eine Operation am Fuß offen“, verriet der Niederländer nach seinem harten 6:4-Sieg gegen Jonny Clayton bei den World Series of Darts Finals. Diese Ankündigung überrascht kaum, denn der dreifache Weltmeister hat in den letzten Monaten nicht nur sportliche, sondern auch gesundheitliche Herausforderungen bewältigt.