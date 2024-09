Darts-Legende über Krankheit: "Absolut brutal"

Kevin Painter kann seit Jahren nicht mehr an das Niveau früherer Jahre anknüpfen. Jetzt muss sich „The Artist“ zusätzlich mit einer lästigen Darts-Krankheit herumschlagen.

Vor diesen Problemen fürchtet sich jeder Darts-Profi! Altmeister Kevin Painter musste in den vergangenen Monaten mit der unangenehmen „Dartitis“ kämpfen und hatte so in einer eh schon schweren Phase seiner Karriere mit noch größeren Problemen zu kämpfen.