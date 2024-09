Hungarian Darts Trophy live im TV, Stream und Ticker - Clemens gegen Weltmeister Humphries

Vier deutsche Profis stehen bei der Hungarian Darts Trophy in Budapest in der zweiten Runde. Auf Gabriel Clemens wartet ein harter Brocken. SPORT1 überträgt das Turnier live im Free-TV.

Bei der Hungarian Darts Trophy 2024 steht am Samstag die zweite Runde auf dem Programm. SPORT1 überträgt das Event bis Sonntag live im Free-TV, in der SPORT1 App sowie ausgewählte Sessions im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de .

Hungarian Darts Trophy LIVE im TV, Stream & Liveticker

Darts: Gabriel Clemens gegen Luke Humphries

Wer kann Dave Chisnall stoppen?

Als Titelverteidiger der Hungarian Darts Trophy in Budapest geht Dave Chisnall an den Start. Kann er beim elften von 13 Turnieren der PDC European Tour 2024 wieder ganz vorn landen? Der Engländer gewann in diesem Jahr schon zwei Turniere und führt die Tour-Rangliste somit an. Im Vorjahr triumphierte „Chizzy“ gegen den späteren Weltmeister Luke Humphries.