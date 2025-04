Premier League Darts heute live: 10. Spieltag mit Littler im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 10.04.2025 • 16:35 Uhr Die Premier League Darts macht nach ihrer Station in Berlin am 10. Spieltag in Manchester halt. Kann sich Luke Littler nach seinem Viertelfinal-Aus der vergangenen Woche wieder zurückmelden? SPORT1 zeigt alle Partien im Free-TV.

Der 10. Spieltag der Premier League Darts verspricht erneut Hochspannung!

Nachdem Überraschungssieger Stephen Bunting in Berlin seinen ersten Sieg und die ersten Punkte feiern konnte, treffen die besten Darts-Spieler der Welt am Donnerstag in Manchester erneut aufeinander – mit dabei ist auch Weltmeister Luke Littler, der sich in der Vorwoche bereits im Viertelfinale gegen Bunting geschlagen geben musste. Gelingt ihm heute die Wiedergutmachung?

SPORT1 ist wie gewohnt #mittendrin und überträgt das Event live ab 20 Uhr im Free-TV sowie auf allen Multichannel-Plattformen. Bereits um 19:15 Uhr geht es los mit der beliebten Warm-Up-Show „Madhouse – Die SPORT1 Darts Show“, die auf das Spektakel einstimmt.

Darts heute: So verfolgen Sie den 10. Spieltag der Premier League LIVE im TV, Stream und Ticker

TV : SPORT1

: Livestream : SPORT1.de

: SPORT1.de Liveticker: SPORT1

Durch den Abend führt das erfahrene On-Air-Team: Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator Basti Schwele, Darts-Experte Max Hopp und Social-Media-Host Markus Dieplinger sorgen für spannende Insights, Analysen und jede Menge Unterhaltung. Als Gast darf Vorwochen-Sieger Bunting begrüßt werden.

Meldet sich Littler nach seinem frühen Aus in der letzten Woche mit seinem fünften Tagessieg zurück? Die Unterstützung der Zuschauer scheint er zumindest schon auf seiner Seite zu haben: Littler kommt aus der Nähe von Manchester und wird sich an diesen besonderen Abend für mit dem Sieg krönen wollen.

Van Gerwen nach Verletzung wieder dabei

Aber auch Michael van Gerwen dürfte auf seinen ersten Tages-Triumph schielen, nachdem er letzte Woche in Berlin seine Teilnahme kurzfristig verletzungsbedingt absagen musste.

In Manchester bekommt es Littler, der das Tableau mit 26 Punkten anführt, zunächst mit Angstgegner Gerwyn Price zu tun. Gegen den Waliser unterlag Littler in dieser Premier-League-Saison bereits zwei Mal. Van Gerwen, aktuell vierter der Tabelle, muss sich währenddessen gegen Chris Dobey beweisen.

So läuft die Premier League Darts 2025

In der Premier League sind immer am Donnerstag acht Topstars im Einsatz, die über 17 Wochen von Februar bis Mai in den größten Arenen Europas um Turniersiege und zugleich wichtige Punkte für das Ticket zum Final-Event kämpfen.

Für die Premier League sind die Top-4 der Order of Merit gesetzt. In diesem Jahr betrifft es Luke Humphries, Weltmeister Luke Littler, Michael van Gerwen sowie Rob Cross. Hinzu wurden Stephen Bunting, Gerwyn Price, Nathan Aspinall und Chris Dobey vom Veranstalter, der PDC, eingeladen.

Die Viertelfinals am 10. Spieltag der Premier League im Überblick: