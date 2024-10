Darts: Höchststrafe für deutschen WM-Helden

Zum Abschluss der Players-Championships-Serie erlebt Gabriel Clemens eine Enttäuschung. Martin Schindler schneidet aus deutscher Sicht am besten ab.

Gabriel Clemens ist bei der Players Championship 30 in Leicester in der zweiten Runde ausgeschieden. Der WM-Halbfinalist von 2023 war nach seinem 6:5-Auftaktsieg gegen Benjamin Reus aus Dänemark in seinem zweiten Match chancenlos.