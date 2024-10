Darts: Schnelles Aus für Hempel in Prag - Clemens weiter

Florian Hempel verliert sein Erstrundenmatch und scheidet bei den Czech Darts Open in Prag früh aus. Gabriel Clemens zieht hingegen souverän in die nächste Runde ein.

Florian Hempel verliert sein Erstrundenmatch und scheidet bei den Czech Darts Open in Prag früh aus. Gabriel Clemens zieht hingegen souverän in die nächste Runde ein.

Frühe Enttäuschung für Florian Hempel! Der Wahl-Kölner hat bei den Czech Darts Open in Prag eine bittere Erstrundenpleite kassiert. Hempel unterlag mit 2:6 gegen den Schotten Alan Soutar.

Hempel lag schnell mit 0:5 zurück, spielte in der Partie einen Drei-Dart-Average von knapp 75 Punkten. Soutar, der knapp zehn Punkte besser im Average als der Deutsche spielte, trifft am Samstag in Runde zwei auf Ross Smith.