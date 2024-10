Darts-Wunderkind Littler gönnt sich Luxusvilla

Darts-Wunderkind Luke Littler sammelte bereits knapp 700.000 Pfund an Preisgeld ein. Einen Teil davon investiert der 17-Jährige jetzt in eine Luxusvilla.

Luke Litter hat gut lachen. Zwar schied das Darts-Wunderkind bei der Europameisterschaft in Dortmund ( LIVE im TV auf SPORT1 ) bereits vorzeitig aus, mit seinen Erfolgen und den daraus resultierenden Einnahmen in diesem Jahr kann sich der 17-Jährige aber den einen oder anderen Luxus gönnen.

So hat sich der Vize-Weltmeister eine schicke Immobilie zugelegt, wenn auch nur zur Miete. Der 17-Jährige ist mit seiner Familie in eine schicke Villa mit fünf Schlafzimmern samt Innenpool gezogen. Das Luxus-Anwesen liegt in einem grünen Vorort seiner Heimatstadt Warrington, Cheshire und soll rund 6000 Pfund Miete im Monat kosten.