Nach 30 Jahren: Legende qualifiziert sich wieder für WM

Nach 30 Jahren nimmt Paul Lim wieder an einer Darts-WM teil. Es ist zwar nicht die der PDC, doch auch die WDF World Championship in Lakeside sind sehr prestigeträchtig.

Für die PDC World Darts Championship konnte sich Paul Lim via PDC Asian Tour nicht qualifizieren. Trotzdem schaffte es die mittlerweile 70 Jahre alte Darts-Legende zu einer anderen WM: die der WDF World Championship - und das nach 30-jähriger Durststrecke!

1990 schrieb Lim Geschichte

„The Singapore Slinger“ nahm bereits zwölfmal an der WDF World Championship teil, die bis 2020 als BDO World Darts Championship firmierte .1990 schrieb er dort Geschichte, als ihm der erste Neun-Darter bei einer WM und damit das perfekte Leg gelang.

Zuletzt trat Lim 1994 bei den Titelkämpfen im legendären Lakeside Country Club in der Nähe von London an, musste sich aber bereits in der zweiten Runde John Part geschlagen geben.