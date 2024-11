Nach den umfangreichen Gruppenspielen biegt die HYLO PDC EUROPE SUPER LEAGUE in Hildesheim mit der K.o.-Runde ( LIVESTREAM auf SPORT1 ) auf die Zielgeraden ein. Heute geht es für die Teilnehmer um ein Ticket für die WM in London. Nicht mehr dabei ist Max Hopp. Das einstige Wunderkind des deutschen Darts verlor im Achtelfinale gegen Kai Gotthardt mit 5:6. Der 28-Jährige muss damit seinen WM-Traum begraben.

SPORT1 überträgt die PDC Europe Super League 2024 in Hildesheim von Dienstag bis Freitag live im Free-TV, in der SPORT1 App sowie im kostenlosen Stream auf SPORT1.de . Der Sieger des Turniers erhält ein WM-Ticket.

Seit 2013 wird jedes Jahr in der Super League Darts Germany ein Startplatz für die Auftaktrunde der PDC-Weltmeisterschaft (ab 15. Dezember LIVE auf SPORT1) vergeben - so auch in diesem Jahr wieder. Vom 5. bis 8. November kämpfen 30 Spieler in Hildesheim um das begehrte Ticket, welches sie zur Darts-WM in den legendären Alexandra Palace nach London befördert.