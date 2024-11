Darts: Hopps WM-Traum platzt dramatisch

Die Vergabe des nächsten Tickets für die Darts-WM in London (ab 15. Dezember LIVE auf SPORT1 ) bei der HYLO PDC Europe Super League geht in die heiße Phase. Nach den umfangreichen Gruppenspielen biegt das Turnier in Hildesheim mit der K.o.-Runde ( LIVESTREAM auf SPORT1 ) auf die Zielgeraden.

Im zehnten Leg vergab Gotthardt zwei Matchdarts und es entwickelte sich ein Thriller, in dem beide beim Auschecken und auf die Singlefelder Nerven zeigten. Über die Doppel-9 rettete sich Hopp in den Decider. Vor dem Showdown wollte Hopp sich von seinem Kontrahenten den obligatorischen Fair-Play-Fistbump abholen- doch dieser ignorierte Hopp und trat direkt ans Oche. „Das war so ein kleiner Seitenhieb an Max“, stellte SPORT1-Experte Ricardo Pietreczko nach der Aktion fest.