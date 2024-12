Littler hängt Yamal und Biles ab

SPORT1 11.12.2024 • 15:08 Uhr Luke Littler sichert sich den nächsten Titel. In der Google-Suche für das Jahr 2024 setzt sich der Darts-Profi an die Spitze aller Sportler.

Für Luke Littler scheint es keine Grenzen zu geben. Nachdem das „Darts-Wunderkind“ zum Ende des letzten Jahres die WM aufmischte, eilt der 17-Jährige von Erfolg zu Erfolg. Gleich in seinem ersten Jahr gewann der Engländer auf der PDC Pro Tour nicht weniger als zehn Titel.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Vize-Weltmeister weckte mit seinem Spiel und seinem Auftreten das Interesse von Millionen von Sportfans, was sich nun auch offiziell in den jährlichen Suchergebnissen von Google widerspiegelt. So wurde Littler in der Google-Suche am häufigsten alles Sportler eingegeben. Als „Lohn“ wurde der erst 17-Jährige jetzt zum „Sportler des Jahres“ gewählt.

Googles „Year in Search“ gibt Aufschluss darüber, nach welchen berühmten Personen im Jahr 2024 am häufigsten gesucht wurde und welche Fragen im Vereinigten Königreich am häufigsten über sie gestellt wurden.

Littler hinter Trump, aber vor König Charles

Erst auf den weiteren Plätzen in der Kategorie „Sport“ folgten Barcelonas Fußball-Star Lamine Yamal und Turnerin Simone Biles aus den USA. In der Liste „Alle Menschen“ belegte Littler den dritten Platz hinter Prinzessin Kate Middleton und dem designierten US-Präsidenten Donald Trump, landete aber noch vor Englands Premierminister Keir Starmer und König Charles in den Top-10.

{ "placeholderType": "MREC" }

So freute sich der Darts-Profi über die Auszeichnung. „Es waren ein paar verrückte Monate, aber ich hätte nie erwartet, dass ich dieses Jahr der meistgesuchte Sportler in der Google-Suche sein würde. Ich bin wirklich dankbar für all die Unterstützung, die mir die Leute gegeben haben. Das wachsende Interesse am Dartsport ist großartig zu sehen. Ich hoffe, dass meine Erfolge mehr junge Leute dazu inspirieren, mit dem Sport anzufangen.“