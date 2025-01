Darts Premier League - wann die Teilnehmer nach der WM verkündet werden

Die restlichen vier Teilnehmer werden durch Wild Cards bestimmt, die von der PDC in Abstimmung mit dem TV-Sender Sky vergeben werden. Die Nominierung dieser Spieler sorgt jedes Jahr für reichlich Diskussionen und da viele Stars bei der Weltmeisterschaft in diesem Jahr früh ausschieden, dürfte die Entscheidung nicht leicht fallen.

Schaffen sie es ins Premier-League-Lineup?

Die Waliser Gerwyn Price und Jonny Clayton sowie der Engländer Nathan Aspinall gelten ebenfalls als aussichtsreiche Kandidaten, doch wer am Ende ausgewählt wird, zeigt sich dann am Montag.

Die Saison beginnt bereits am 6. Februar in Belfast und endet mit den Playoffs am 29. Mai in London (LIVE auf SPORT1).