Darts: Schindler-Gala gegen Angstgegner! Springer verpasst Coup gegen van Gerwen

SPORT1 22.03.2025 • 22:28 Uhr Martin Schindler stürmt ins Achtelfinale der European Darts Trophy. Niko Springer schrammt haarscharf an einer erneuten Überraschung gegen Superstar Michael van Gerwen vorbei.

Martin Schindler hat wieder einmal das Achtelfinale auf der European Tour erreicht. Bei der zweiten Station der PDC-Serie in Göttingen schlug der Deutsche seinen Angstgegner Jonny Clayton mit 6:1 in Legs.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dabei glänzte „The Wall“ mit 106,78 Punkten im Schnitt pro Aufnahme und 60 Prozent Trefferquote auf die Doppel. In der Vergangenheit hatte Schindler bei mehreren wichtigen Turnieren teils dramatisch, teils deutlich gegen den Waliser verloren. Am Sonntag trifft die deutsche Nummer eins in der Runde der letzten 16 auf Gary Anderson.

Niko Springer hat zuvor die nächste Überraschung gegen Superstar Michael van Gerwen knapp verpasst. In der zweiten Runde der European Darts Trophy (LIVE im TV & Stream auf SPORT1) scheiterte der Deutsche erst im Decider am Niederländer (5:6 in Legs).

Van Gerwen behält die Nerven im Decider

Der „Meenzer Bub“ hatte in Göttingen zunächst stark vorgelegt und war mit 3:0 in Führung gegangen. Van Gerwen kämpfte sich jedoch zurück, profitierte aber auch davon, dass Springer beim Stand von 5:4 in Legs aus seiner Sicht einen Matchdart aufs Bullseye verfehlte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im Decider behielt „Mighty Mike“ dann die Nerven und entschied das Duell für sich. Springer lieferte eine starke Partie, in der er einen starken Drei-Dart-Average von fast 99 Punkten warf. Van Gerwen war mit einem Average von 101 Zählern nur minimal besser, auch bei der Checkout-Quote (40 Prozent vs. 38,5 Prozent) war der Niederländer nur minimal effektiver.

Wright scheitert an De Decker

Bei der Players Championship 7 in Hildesheim hatte der 24 Jahre alte Springer van Gerwen erst in dieser Woche überraschend in der ersten Runde geschlagen. Die Wiederholung des Kunststücks verpasste er nun auf der großen Bühne.

Schindler hatte einen Tag später Players Championship 8 gewonnen und damit seinen ersten Titel auf dem Floor geholt.