9-Darter-Irrsinn geht weiter! Zwei Superstars schlagen zu

9-Darter-Alarm in Leicester - und das dank einer absoluten Legende! Gary Anderson gelang bei der Players Championship 5 das perfekte Leg gegen Ryan Joyce.

Über den klassischen Weg 180, 180 und 141 checkte der 54-Jährige das zehnte Leg und holte sich so den 5:5-Ausgleich.

Offenbar gab ihm das Auftrieb, das letzte Leg entschied er ebenfalls für sich und zog so dank des 6:5-Erfolgs in die Runde der besten 64 ein.

Nach knappem Sieg gegen Springer - auch Littler wirft perfekt

In der Runde darauf gelang dann auch dem Weltmeister das perfekte Leg. Gegen Adam Hunt warf „The Nuke“ auf dem gleichen Weg wie Anderson (180, 180, 141) den 9-Darter.

Schon beim letzten Premier-League-Spieltag in Brighton gab es einen 9-Darter-Wahnsinn. Luke Humphries machte den Anfang in seinem Viertelfinale gegen Rob Cross, verlor aber dennoch. Im Halbfinale gelang dann wiederum Cross das seltene Kunststück. Auch er schied am Ende aus - Sieger des Abends wurde Luke Littler.