Darts: Bitteres Schindler-Aus in München

Lange liefern sich Martin Schindler und Gian van Veen ein Duell auf Augenhöhe – doch am Ende steht das bittere Aus für die deutsche Nummer eins.

Martin Schindler hat beim German Darts Grand Prix den Einzug ins Viertelfinale verpasst. In München unterlag die deutsche Nummer eins dem Niederländer Gian van Veen in einem hochklassigen Achtelfinalduell mit 4:6 in den Legs.