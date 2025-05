Dutch Darts Championship mit Max Hopp heute LIVE im TV, Stream und Ticker

Die European Tour geht in die nächste Runde. Max Hopp will bei der Dutch Darts Championship eine Top-Leistung zeigen und die nächste Runde erreichen. Neben ihm sind auch einige andere Deutsche gefordert.

Die Darts-Stars machen auf der European Tour Halt in den Niederlanden. Bei der Dutch Darts Championship treten die besten Darts-Spieler in Maastricht an.