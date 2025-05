European Darts Grand Prix: Trotz 3:0-Führung - Hopp verpasst Coup - Dramatisches Aus für Clemens

Gabriel Clemens scheidet beim European Darts Grand Prix in Runde eins dramatisch aus. Max Hopp muss ebenfalls die Segel streichen.

Der „German Giant“ kam schlecht in die Partie und lag mit 1:4 zurück. Daraufhin gelang ihm eine Aufholjagd und er konnte auf 5:5 stellen. Im Decider vergab Clemens einen Matchdart auf die Doppel-20.

Am Ende spielte Clemens einen Average von 96,13 Punkten, warf sieben 180er und hatte eine Checkout-Quote von 26,3 Prozent. Die Ergebniskrise des früheren WM-Halbfinalisten hält damit an.

Max Hopp hat ebenfalls sein Erstrundenduell beim sechsten Event der European Tour in Sindelfingen verloren. Der 28-Jährige unterlag dem favorisierten Mike De Decker mit 4:6 in Legs.

Hopp startet fulminant

Dabei startete Hopp stark in die Partie und ging schnell mit 3:0 in Führung. Doch im Anschluss ging ihm die Scoringpower aus, wodurch sein Gegner wieder in die Partie kam und sie drehte.