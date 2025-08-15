Darts: New Zealand Darts Masters heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 15.08.2025 • 06:00 Uhr Die Oceanic Tour geht mit den New Zealand Darts Masters weiter. Titelverteidiger Luke Humphries erwarten einige schwere Gegner.

Für die Darts-Elite geht es in Auckland bei den New Zealand Darts Masters um den nächsten Titel auf der Oceanic Tour.

Das Turnier beginnt Freitag (ab 9.10 Uhr im SPORT1-Liveticker) in der Spark Arena in Auckland. Aufgrund der Zeitverschiebung startet das Turnier für europäische Zuschauer bereits in den Morgenstunden.

Auch Titelverteidiger Luke Humphries, Luke Littler und zahlreiche weitere Topstars sind dabei.

Humphries, der im Vorjahr Damon Heta im Finale mit 8:2 bezwang, eröffnet sein Turnier gegen Lokalmatador Haupai Puha.

Der Neuseeländer hatte zuletzt Luke Littler an den Rand einer Niederlage gebracht. Littler selbst trifft in Runde eins auf Puhas World-Cup-Partner Mark Cleaver.

Auch Price trifft auf Lokalmatador