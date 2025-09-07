Czech Darts Open mit Martin Schindler LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 07.09.2025 • 10:00 Uhr Martin Schindler kämpft bei den Czech Darts Open um den Einzug ins Viertelfinale. Der nächste Gegner hat es aber in sich.

Martin Schindler steht bei den Czech Darts Open vor einer riesigen Herausforderung. Die deutsche Nummer eins trifft im Achtelfinale auf den englischen Ex-Weltmeister Luke Humphries.

Schindler misst sich gleich im ersten Spiel des Tages mit dem Superstar, los geht es um 13 Uhr.

So können Sie die Czech Darts Open heute live verfolgen:

TV: -

- Livestream: DAZN, PlutoTV

DAZN, PlutoTV Liveticker: SPORT1

Schindler hatte sich am Samstag in der zweiten Runde mit 6:3 in Legs gegen Madars Razma durchgesetzt. Dem 29-Jährigen gelangen dabei nach Startschwierigkeiten gleich drei Highfinishes.

Er ist damit der letzte im Turnier verbliebene Deutsche. Niko Springer hatte sich in Runde zwei mit einem 2:6 gegen Gerwyn Price verabschiedet.

Am Sonntag kämpfen neben Schindler noch viele andere große Namen um den Einzug ins Viertelfinale. In der Abendsession (19 Uhr) finden Viertelfinale bis Finale statt.

Die Spiele im Überblick (ab 13 Uhr):