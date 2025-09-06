Newsticker
Darts: Starker Price stoppt Springer

Die PDC Europe lud am Samstag zum "Darts meets Poker"-Charity-Event in den Drivers & Business Club in München ein. Auf die zahlreichen Gäste warteten Sport- und Fernseh-Prominenz, Pokerkarten & eine Menge Spaß.
Johannes Vehren
Niko Springer scheidet bei den Czech Darts Open in der 2. Runde aus. Der Deutsche unterliegt Gerwyn Price.

Niko Springer hat sich von den Czech Darts Open verabschiedet. In der 2. Runde unterlag der deutsche Darts-Profi dem Waliser Gerwyn Price mit 2:6.

„Das war eine Glanzleistung von Gerwyn Price“, fasste Dazn-Kommentator Adrian Geiler zusammen. Der Weltmeister von 2021 spielte einen 100er-Average und hatte eine Doppelquote von 85,7 Prozent. Zudem gelangen ihm drei Highfinishes.

Price holt fünf Legs in Folge

Springer kam letztlich auf 95,23 Punkte im Schnitt pro Aufnahme bei einer Checkoutquote von 66,7 Prozent.

Für den Deutschen ging es gut los, denn bei eigenem Anwurf holte er das erste Leg. Doch danach spielte Price gnadenlos seine Klasse aus und gewann fünf Legs in Folge.

Schindler im Achtelfinale

Zwar konnte Springer noch auf 2:5 verkürzen, doch dann machte der Waliser den Deckel auf die Partie.

Nun ist mit Martin Schindler nur noch ein Deutscher im Turnier. Er trifft am Sonntag im Achtelfinale auf den Sieger des Duells zwischen Luke Humphries und Dirk van Duijvenbode.

