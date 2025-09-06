Darts: Starker Price stoppt Springer

Johannes Vehren 06.09.2025 • 19:53 Uhr Niko Springer scheidet bei den Czech Darts Open in der 2. Runde aus. Der Deutsche unterliegt Gerwyn Price.

Niko Springer hat sich von den Czech Darts Open verabschiedet. In der 2. Runde unterlag der deutsche Darts-Profi dem Waliser Gerwyn Price mit 2:6.

„Das war eine Glanzleistung von Gerwyn Price“, fasste Dazn-Kommentator Adrian Geiler zusammen. Der Weltmeister von 2021 spielte einen 100er-Average und hatte eine Doppelquote von 85,7 Prozent. Zudem gelangen ihm drei Highfinishes.

Price holt fünf Legs in Folge

Springer kam letztlich auf 95,23 Punkte im Schnitt pro Aufnahme bei einer Checkoutquote von 66,7 Prozent.

Für den Deutschen ging es gut los, denn bei eigenem Anwurf holte er das erste Leg. Doch danach spielte Price gnadenlos seine Klasse aus und gewann fünf Legs in Folge.

Schindler im Achtelfinale