Darts: "Er ist einfach ein anderer Peter Wright"

Niklas Trettin 03.09.2025 • 19:14 Uhr Peter Wright ist mittlerweile seit Monaten auf der Suche nach seiner Form der vergangenen Tage. Ein Ex-Profi glaubt nun, dass der Schotte nicht noch einmal zu alter Stärke zurückfinden wird.

Sportlich läuft bei Peter Wright in diesen Wochen und Monaten so gut wie gar nichts zusammen. Sein jüngster Auftritt bei der Flanders Darts Trophy, als er bereits in der ersten Runde gegen Luke Woodhouse rausflog, war ein Sinnbild dafür. Der Schotte spielte einen katastrophalen Average von nur 74,62 Punkten – im Schnitt fast 20 Zähler weniger als sein siegreicher Gegner.

Für den früheren Darts-Profi Glen Durrant Grund genug, sich ernsthaft Sorgen zu machen. „Ich glaube, Peter Wright weiß ganz genau, dass sein Spiel im Moment nicht so gut ist“, sagte der 54-Jährige während einer PDC-Übertragung und fügte mit Blick auf Wrights erneutes schnelles Ausscheiden hinzu: „Das war eine Enttäuschung. Er ist aktuell nicht annähernd so gut, wie er sein könnte – er ist einfach ein anderer Peter Wright.“

Dass Wright im Laufe des Jahres immer wieder betonte, noch ein Turnier gewinnen zu wollen, bewundert Durrant. Allerdings geht er nicht davon aus, dass sich diese Aussage erfüllen wird, und fragt: „Ist er sich darüber im Klaren, dass er es nicht schaffen wird?“ Durrant glaubt sogar, der 55-Jährige, immerhin PDC-Weltmeister von 2020 und 2022, komme gar nicht mehr zurück in die Weltspitze.

„Das läuft für ihn in die falsche Richtung“

Kommentator Dan Dawson schlug während der Übertragung ähnliche Töne wie Durrant an: „Er fing an, ein paar Turniere auszulassen, und seine Form ließ nach. Dann sagte er: ‚Weißt du was, ich glaube, das Problem ist, dass ich nicht mehr so regelmäßig spiele wie früher, ich bin nicht mehr ganz so fit‘“, schilderte Dawson. Eine Wende konnte Wright jedoch bis heute nicht erzwingen.

Wright habe wieder angefangen, „mehr zu spielen, aber er konnte seine Leistung nicht konstant abrufen“, ergänzte Dawson: „Jetzt ist er an einem Punkt angelangt, an dem nicht nur die Gefahr besteht, dass er sich nicht qualifiziert, sondern auch, dass er, wenn er an Turnieren teilnimmt, nicht sehr lange dort bleibt.“