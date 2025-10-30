Darts: Dartitis schlägt bei Star zu

Zwei 9-Darter sorgten am Mittwoch in der ersten Runde der Players Championship 33 für Aufsehen - doch abseits dieser Highlights spielten sich auch unschöne Szenen ab.
Dartitis sucht Star heim
Der Engländer Scott Williams wurde in seinem Erstrundenspiel gegen Ryan Joyce von der im Darts-Sport gefürchteten Dartitis heimgesucht. Dabei handelt es sich um eine psychische Blockade, bei der der Spieler plötzlich Probleme hat, den Dart pünktlich und kontrolliert zu werfen.
Die Bilder der Übertragung zeigten deutlich, wie Williams zunehmend verkrampfte. Beim Stand von 1:5 schien er die Kontrolle über seinen Wurfarm komplett verloren zu haben.
Darts: Williams kämpft mit Dartitis
„Shaggy“ zitterte bei der Ausholbewegung, schwankte leicht mit seinem Körper und musste den Wurf abbrechen, um neu anzusetzen. Gegner Joyce blieb eiskalt und setzte sich souverän mit 6:1 durch.
Dartitis ist eine ernste Herausforderung für jeden Profispieler. Erst kürzlich hatte auch der frischgebackene Europameister Gian van Veen offenbart, dass er einst wegen dieser Blockade beinahe seine Karriere beendet hätte.