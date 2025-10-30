Darts: Dartitis schlägt bei Star zu

SPORT1 30.10.2025 • 09:38 Uhr Dartitis stellte eine echte Herausforderung für jeden Profispieler dar. Bei der Players Championship 33 erwischt es einen Engländer.

Zwei 9-Darter sorgten am Mittwoch in der ersten Runde der Players Championship 33 für Aufsehen - doch abseits dieser Highlights spielten sich auch unschöne Szenen ab.

Der Engländer Scott Williams wurde in seinem Erstrundenspiel gegen Ryan Joyce von der im Darts-Sport gefürchteten Dartitis heimgesucht. Dabei handelt es sich um eine psychische Blockade, bei der der Spieler plötzlich Probleme hat, den Dart pünktlich und kontrolliert zu werfen.

Die Bilder der Übertragung zeigten deutlich, wie Williams zunehmend verkrampfte. Beim Stand von 1:5 schien er die Kontrolle über seinen Wurfarm komplett verloren zu haben.

Darts: Williams kämpft mit Dartitis