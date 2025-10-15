Darts: "Dirty Harry" überrascht mit 9-Darter

Raphael Weber 15.10.2025 • 18:33 Uhr Schon wieder ein 9-Darter beim Players Championship! Ein Schwede schafft zum ersten Mal in seiner Karriere das perfekte Leg.

Beim Players Championship 32 in Wigan ist der nächste 9-Darter gefallen! Nachdem Nathan Aspinall am Dienstag sogar zwei perfekte Legs geliefert hatte, durfte am Mittwoch ein Schwede jubeln.

{ "placeholderType": "MREC" }

Andreas Harrysson startete schon in seinem ersten Match des Tages mit einem Knall. Im fünften Leg gegen den Polen Radek Szaganski setzte „Dirty Harry“ jeden Pfeil perfekt ins Board und ging dadurch mit 3:2 in Führung. Am Ende setzte er sich mit 6:5 durch.

Für den Mann mit dem Rauschebart war es der erste dokumentierte 9-Darter seiner Karriere. 2024 hatte er in einem Match der Modus Super Series eine irrwitzige Variante eines 9-Darters versucht.

Darts: Harrysson versucht einst irres Kunststück

In einem Match gegen Niall Culleton gelang Harrysson in Portsmouth zunächst eine 180 und dann dreimal die Triple 19, 150 Punkte waren zum Finish des Legs also noch nötig.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der zweimalige BDO- und WDF-WM-Teilnehmer Harrysson wagte dann das Unglaubliche: Er versuchte den Checkout mit drei Würfen ins Bullseye - eine extreme Herausforderung in Sachen Zielgenauigkeit, die überhaupt nur in den seltensten Fällen zu meistern ist (Simon Whitlock schaffte es 2022 einmal bei der Dutch Championship).

Ein 9-Darter mit diesem Checkout wäre ein historisches Novum gewesen - und Harrysson ließ es sich nicht nehmen, es zu versuchen. Er traf allerdings nur mit dem ersten Wurf das Bullseye.