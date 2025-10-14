Darts: Littler stellt frauenfeindlichen Fan zur Rede

SPORT1 14.10.2025 • 07:39 Uhr Darts-Wunderkind Luke Littler stellt nach seiner Pleite gegen Beau Greaves einen frauenfeindlichen Anhänger zur Rede.

Starke Aktion von Luke Littler. Der Darts-Superstar hat via Social Media einen frauenfeindlichen Anhänger der Sportart zur Rede gestellt. Bei der PDC World Youth Championship 2025 hatte das 18 Jahre alte Wunderkind überraschend gegen die dreimalige WDF-Weltmeisterin Beau Greaves verloren.

Unter einem entsprechenden Post der PDC kommentierte ein Nutzer mit den Worten: „Wir brauchen das nicht. Frauen sollten sich nicht mit Männern messen, egal wie gut sie sind.“

Eine Aussage, mit der Littler so gar nichts anfangen konnte. So antwortete der Brite: „Bist du high?“

Greaves nach Sieg über Littler im Finale

Greaves hatte den Weltmeister mit 6:5 geschlagen und zog im Zuge dessen in das Finale ein. Das Endspiel gegen den Niederländer Gian van Veen steigt am 23. November.

