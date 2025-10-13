Darts: Sensation! Weltmeisterin haut Littler raus

Julius Schamburg 13.10.2025 • 20:04 Uhr Einen Tag nach seinem großen Triumph kassiert Luke Littler eine überraschende Niederlage. Das 18 Jahre alte Wunderkind scheitert bei der Jugend-Weltmeisterschaft im Halbfinale.

Luke Littler hat den Titel bei der PDC World Youth Championship 2025 verpasst!

Das 18 Jahre alte Wunderkind musste sich im Halbfinale überraschend der dreimaligen WDF-Weltmeisterin Beau Greaves mit 5:6 in Legs geschlagen geben. Greaves trifft im Finale auf den Niederländer Gian van Veen. Das Endspiel findet erst am 23. November statt.

Darts: Littler verliert trotz besserem Average

Trotz des besseren Drei-Dart-Average in Höhe von 107,40 Punkten war Littler der 21 Jahre alten Engländerin (105,02 Punkte) schlussendlich unterlegen.

Greaves zeigte keine Nerven und warf im Decider einen 11-Darter. Nach Aufnahmen von 177 Punkten, 140 Punkten und 100 Punkten checkte Greaves 84 Punkte zum Sieg. Littler stand bei 32 Punkten Rest, kam aber nicht mehr zum Zuge.

Bereits im Viertelfinale musste Littler Matchdarts überstehen, als er sich mit 6:5 in Legs knapp gegen Charlie Manby durchsetzte.

Überraschende Pleite nach Coup beim World Grand Prix

Bester deutscher Teilnehmer bei der World Youth Championship in Wigan war Liam Maendl-Lawrance. Der Münchner scheiterte im Viertelfinale an Greaves (2:6).