Warnung an Luke Littler: "Andere Spieler werden ihn hassen"

SPORT1 19.11.2025 • 22:08 Uhr Als neue Nummer eins der Weltrangliste ist Luke Littler jetzt auch offiziell das Maß aller Dinge im Dartsport. Laut Legende Phil Taylor könnte das jedoch bald auch mit gewissen Nebengeräuschen einhergehen.

Darts-Legende Phil Taylor warnt Luke Littler vor den Schattenseiten der Tatsache, die Nummer eins der Welt zu sein. Und das sei in erster Linie der Neid der Konkurrenz.

Wie der Engländer, der mehr als ein Jahrzehnt an der Spitze seines Sports stand, in einem Interview mit talkSPORT verriet, habe er dies selbst erlebt.

„Die ganze Zeit. Man wird nicht gemocht, es gibt viel Neid. Man ist derjenige, der das ganze Geld gewinnt und die anderen daran hindert, ein gutes Leben zu führen“, sagte Taylor. Sollte Littler seinen Titel bei der am 11. Dezember startenden WM 2026 (LIVE bei SPORT1) verteidigen können, dürfte er das zu spüren bekommen.

Littler? „Jeder will ihn schlagen“

Schließlich „werden ihn die anderen Spieler hassen“, betonte Taylor: „Natürlich werden sie das. Jeder will ihn schlagen.“ Hinzu komme, dass es schon schwierig genug sei, die Nummer eins der Welt zu werden: „Schwieriger als es zu werden, ist aber, es auch zu bleiben.“

Taylor rät Littler, sich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren. „Er sollte so viel Pause machen, wie er kann. Beim Darts geht es vor allem ums Sehvermögen. Deine Augen werden so müde, als würdest du den ganzen Tag auf den Computerbildschirm schauen“, schickte Taylor einen Rat an Littler.

Littler siegte beim Grand Slam of Darts

Littler wurde am Sonntag zur jüngsten Nummer eins in der Geschichte der Darts-Weltrangliste. Der 18 Jahre alte Engländer erreichte beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton mit einem klaren Sieg gegen den Niederländer Danny Noppert das Endspiel. Schon durch diesen Finaleinzug stand fest, dass er nun als neue Nummer eins geführt wird.