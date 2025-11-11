Deutscher Darts-Meilenstein perfekt!

SPORT1 11.11.2025 • 21:56 Uhr Lukas Wenig sorgt für einen ganz besonderen Sieg: „Luu” schreibt deutsche Darts-Geschichte!

Lukas Wenig hat für die nächste deutsche Sensation beim Grand Slam of Darts (täglich live bei SPORT1) gesorgt. Als bereits dritter deutscher Starter sicherte er sich das Ticket für das Achtelfinale - zum ersten Mal überhaupt stehen drei Deutsche im Achtelfinale des selben Major-Turniers. Gegen Cameron Crabtree setzte sich Wenig im finalen Vorrundenspiel mit 5:1 durch.

Nach einem frühen Legverlust meldete sich der 31-Jährige aus Marburg umgehend zurück. Wenig sicherte sich den zweiten Durchgang mit einem Highlight-Finish: „Luu“ checkte 167, das zweithöchste Finish, das möglich ist.

Nervenflattern bei Wenig - Springer hat Probleme

Im dritten Leg flatterten dann beiden Spielern ein bisschen die Nerven. Wenig ließ die klare Chance zum 3:1 erst liegen, doch auch Crabtree konnte den Sack nicht zu machen. Und so entschied Wenigs Dart auf die Doppel-Eins das Leg.

Beim Stand von 4:1 vergab Wenig die ersten Matchdarts, der dritte saß aber.

Zuvor hatte sich der bereits für das Achtelfinale qualifizierte Niko Springer - auf den Wenig nun im Achtelfinale trifft - eine Niederlage gegen Beau Greaves eingefangen. Gegen die bereits ausgeschiedene Britin unterlag Springer mit 3:5.

Der Deutsche hatte dabei einen Großteil des englischen Publikums in Wolverhampton gegen sich. Jeder Fehlwurf wurde in der Schlussphase höhnisch bejubelt. Die deutsche Nummer eins, Martin Schindler, steht ebenfalls im Achtelfinale.

Wenig feiert größten Erfolg seiner Karriere

Der Einzug in die K.o.-Phase bedeutet für Wenig den bislang größten Erfolg seiner Karriere. Zuvor hatte er sich die gute Ausgangslage mit einem Sieg über Topspieler Jonny Clayton (Wales/5:3) erspielt.