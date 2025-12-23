Darts-WM: Menzies entschuldigt sich nach Ausraster

SPORT1 23.12.2025 • 14:12 Uhr Mit seinem Wutausbruch sorgte Cameron Menzies bei der Darts-WM für einen Eklat. Nun meldet er sich erstmals zu Wort.

Cameron Menzies ließ nach seinem Aus bei der Darts-WM seinem Frust mal so richtig freien Lauf. Der 36-Jährige schlug mehrmals stocksauer mit der Hand auf den Tisch und hielt die Finger in das Bühnenfeuerwerk, nachdem er gegen den Debütanten Charlie Manby nach zwischenzeitlicher 2:1-Führung sein Erstrunden-Match noch mit 2:3 verloren hatte.

Immerhin hat sich der 26. der Weltrangliste persönlich bei Manby für seinen Wutausbruch - und in diesem Zusammenhang auch für sein wenig respektvolles Verhalten - entschuldigt. Das verkündete Menzies nun.

„Ich habe persönlich mit Charlie gesprochen und mich bei ihm für mein Verhalten entschuldigt“, erklärte er auf Social Media. Dabei konnte er die unschöne Angelegenheit aus der Welt schaffen.

„Er verstand, dass ich in meinem eigenen Moment der Frustration gefangen war und dass es nichts Persönliches oder wegen seines Sieges war. Es war sehr wichtig, mit ihm darüber zu sprechen“, erklärte der vorzeitig gescheiterte Darts-Star.

Zudem richtete er noch positive Worte an seinen Gegner, der bei der Darts-WM (im LIVETICKER) noch für die eine oder andere Überraschung sorgen möchte. „Ich wünsche Charlie Manby heute Abend alles Gute in seinem Match gegen Adam Sevada“, zeigte er sich als Sportsmann. Die guten Wünsche halfen. Manby zog durch ein 3:1 in die 3. Runde ein.

Menzies verlässt WM-Bühne verletzt: Großer Zuspruch von den Fans

Für Menzies gilt es nun, die körperlichen und psychischen Strapazen der letzten Tage zu verarbeiten. Der Schotte verließ die Darts-WM schließlich mit einer stark blutenden Hand, da er sich beim Schlag gegen den Tisch verletzte und zudem noch seine Hand sekundenlang in die funkensprühende Fontäne gehalten hatte.

Auf den Zuspruch seiner Fans und der Darts-Community kann Menzies immerhin zählen.

„Ein riesiges Dankeschön an alle, die sich mit unterstützenden Nachrichten gemeldet haben – das bedeutet mir wirklich viel", verdeutlichte er. Zudem gab er mit einem positiven Gesundheits-Update Entwarnung.

„Meine Hand ist auf dem Weg der Besserung. Entschuldigung nochmal für letzte Woche“, so der Darts-Profi.

Menzies entschuldigt sich und spricht von privaten Sorgen

Menzies hatte sich bereits unmittelbar nach dem Eklat in einem schriftlichen Statement zu Wort gemeldet, das von Sky veröffentlicht wurde. „Ich möchte mich entschuldigen. Es gibt dafür keine Entschuldigung, aber ich hatte zuletzt keine einfache Zeit“, führte er in diesem aus und erklärte, dass der Tod seines Onkels Gary ihn stark mitgenommen habe.