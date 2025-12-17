Darts-WM: „Er braucht Hilfe!" Klare Worte nach Eklat

Moritz Pleßmann 17.12.2025 • 12:49 Uhr Der Eklat bei der Darts-WM um Cameron Menzies schlägt auch weiterhin hohe Wellen. Ex-Profi Vincent van der Voort spricht über den Vorfall und rät dem Schotten, sich Hilfe zu suchen.

Der niederländische Ex-Profi Vincent van der Voort hat sich zum Eklat um Cameron Menzies bei der Darts-WM geäußert und dem Schotten einen Rat mitgegeben.

„Er braucht Hilfe“, sagte er im Darts-Podcast Draaid Door und führte aus: „Es ist offensichtlich, dass etwas nicht mit ihm stimmt. Wir alle wissen, dass er mental ein wenig zu kämpfen hat.“

„Man sollte sich darauf konzentrieren, ihm zu helfen. Und er sollte verpflichtet werden, einen bestimmten Weg zu nehmen, damit so etwas nicht wieder vorkommt“, ergänzte der 49-Jährige.

Darts-WM: Menzies verlor nach Niederlage die Fassung

Menzies hatte seine Emotionen nach der 2:3-Niederlage gegen Charlie Manby am Montagnachmittag überhaupt nicht im Griff und schlug mehrmals gegen einen Tisch. Mit blutigen Händen verschwand der Schotte schnell von der Bühne.

Anschließend entschuldigte er sich für seinen Wutausbruch auf der Bühne und erklärte, er habe zuvor viel durchmachen müssen: „Es war keine leichte Zeit für mich, da mein Onkel Gary kürzlich verstorben ist.“

„Es gibt mehrere Dinge. Ich glaube, der Junge macht gerade eine wirklich schwere Zeit durch“, vermutete auch van der Voort. PDC-Boss Matthew Porter bot derweil die Unterstützung der PDC an und stellte klar, dass die Gesundheit des Spieles an erster Stelle stehe. Dennoch droht Menzies eine mögliche Geldstrafe durch die DRA (Darts Regulation Authority), da jedes Vergehen zur Prüfung gemeldet werden muss.

Van der Voort: „Hätte ich wirklich nicht erwartet“

„Ich glaube nicht, dass eine Geldstrafe ihm etwas nützen wird“, meinte van der Voort deutlich und verwies darauf, dass Menzies deshalb „eine Verwarnung erhalten“ solle. So etwas dürfe nicht mehr vorkommen. Zusätzlich solle er „verschiedene Auflagen erfüllen, sonst wird er suspendiert“.