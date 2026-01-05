Darts: Alle Teilnehmer der Premier League Darts verkündet!

SPORT1 05.01.2026 • 16:47 Uhr Die Premier League Darts steht vor ihrer nächsten Saison. Nun gibt die PDC alle Teilnehmer bekannt.

Jetzt ist es offiziell: Die PDC hat die acht Teilnehmer der Premier League Darts verkündet. Neben den vier gesetzten Spielern erhalten vier weitere Akteure eine Wildcard.

Wie schon zuvor bekannt, gehören die Top vier der aktuellen PDC Order of Merit zum Starterfeld. Natürlich mit von der Partie ist Weltmeister und Spitzenreiter Luke Littler, hinter dem 18-Jährigen reihen sich Luke Humphries, Gian van Veen und Michael van Gerwen ein.

Die vier weiteren Teilnehmer mit Wildcards sind Jonny Clayton, Stephen Bunting, Josh Rock und Gerwyn Price. Im Gegensatz zum Vorjahr sind Chris Dobey, Nathan Aspinall und Rob Cross nicht dabei.

Darts: Premier League mit 16 Spieltagen

Noch während der jüngst beendeten WM hatte die PDC mitgeteilt, am Format der Premier League Darts keine Veränderungen vornehmen zu wollen. Zuvor war über eine höhere Teilnehmerzahl spekuliert worden.

An jedem der 16 Spieltage wird ein Mini-Turnier ausgespielt, bei dem Punkte für die Ligatabelle vergeben werden. Nach Abschluss der Ligaphase qualifizieren sich die vier besten Spieler für die Playoffs, die traditionell in der Londoner O2 Arena stattfinden.

Das Teilnehmerfeld der Premier League Darts im Überblick: